Toro, il programma del 17 settembre 2020 al Filadelfia

Il Toro continua la preparazione in vista dell’esordio di campionato contro la Fiorentina: seduta di allenamento mattutina al Fila

Poco più di 48 e per il Toro di Giampaolo sarà già ora di Serie A. L’esordio dei granata in campionato nella sfida esterna contro la Fiorentina (fischio di inizio alle ore 18 di sabato 19 settembre) si avvicina e il tempo per sistemare i dettagli è sempre meno. Per questo Belotti e compagni dovranno sfruttare ogni occasione per immagazzinare al meglio i dettami del tecnico. A partire da questa mattina, quando la formazione granata si ritroverà sul campo del Filadelfia per una seduta tecnico-tattica di allenamento proprio in vista dell’inizio della nuova stagione.