Torino, missione Andersen: Vagnati vuole convincere il Lione - Toro.it

Calciomercato Torino / Il direttore dell’area tecnica, Davide Vagnati, si è recato a Londra per parlare anche di Joachim Andersen del Lione

Con la concreta prospettiva di perdere almeno due tra Djidji, Izzo e Lyanco, il Torino è a caccia di un rinforzo di livello per puntellare la difesa. Il nome non è nuovo, ma è quello inseguito da settimane: Joachim Andersen è al centro dei pensieri di Davide Vagnati. Il direttore dell’area tecnica granata è volato a Londra per parlare anche del classe 1996 di proprietà del Lione. Nella capitale britannica c’è infatti la sede di Stellar Group, l’agenzia presieduta dal procuratore Jonathan Barnett: con gli agenti e gli intermediari che stanno seguendo le operazioni, si sta dipanando la trama di una trattativa complicata ma in piedi.

La formula sul tavolo tra Torino e Lione

La strategia del Toro è quella già intentata per l’altro grande obiettivo del calciomercato, quel Torreira ancora ben visibile nei radar: prestito oneroso con opzione di riscatto. Il Lione pagò Andersen 30 milioni, ma è disposto a calare la valutazione a fronte di una proposta convincente.

Vagnati ci proverà nella missione londinese, mentre parallelamente sta gestendo le uscite. Per Izzo si aspettano le offerte – ma il Toro dovrà abbassare le pretese -, per Lyanco e Djidji ci sono da sbloccare le opzioni sul tavolo. Nel frattempo, dietro, c’è un obiettivo numero uno da portare a termine.