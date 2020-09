Torino, Gilli e Sportelli ceduti all'Arezzo: è UFFICIALE - Toro.it

Calciomercato Torino / La società granata ha definito le cessioni di Filippo Gilli (a titolo definito) e Moris Sportelli (in prestito) all’Arezzo

Filippo Gilli e Moris Sportelli sono ora due nuovi giocatori dell’Arezzo. Il terzino si è trasferito alla società toscana, che milita nel campionato di serie C, a titolo definitivo, il difensore centrale è stato invece ceduto con la formula del prestito. E’ stato l’Arezzo ad ufficializzare l’arrivo dei due difensori dal Torino. Questo il comunicato: “La S.S. Arezzo è lieta di annunciare che Filippo Gilli e Moris Sportelli sono due nuovi calciatori del Cavallino. Filippo Gilli, terzino destro classe 2000, arriva in amaranto a titolo definitivo dal Torino F.C. Moris Sportelli, difensore centrale classe 2000, arriva in amaranto dal Torino F.C. in prestito per un anno”.