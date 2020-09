Torreira, l’Atletico Madrid non molla: il Toro può tornare su Fausto Vera

Calciomercato Torino / L’inserimento dell’Atletico mette a rischio l’affare Torreira. Per il ruolo di play restano accesi i riflettori su Fausto Vera

Continuano i problemi sul fronte regista per il Torino. La situazione Torreira si è infatti complicata di recente con l’inserimento dell’Atletico Madrid. I granata non hanno ancora tentato l’affondo finale, si sentono minacciati dai Colchoneros, e potrebbero spostare il mirino su un’altra vecchia conoscenza, Fausto Vera. Tra le opzioni per il ruolo da play attualmente nelle mani di Rincon, l’argentino non è ancora stato del tutto depennato dalla lista, nonostante quel rinnovo di contratto con l’Argentinos Juniors. Manca sempre meno al 5 ottobre ed il Toro deve affrettarsi per una soluzione definitiva.

La pista Fausto Vera resta aperta

Dall’essere una delle prime scelte di Giampaolo al rinnovo con l’Argentinos: la telenovela che vedeva tra i protagonisti principali la società granata ed il centrocampista classe 2000 sembrava essere volta al termine. Finchè il mercato non è chiuso, tutto può ancora succedere, ed è proprio questo il caso. Fausto Vera sarebbe infatti tornato nelle grazie del Toro, che rischia di ritrovarsi senza alternative valide e con un giocatore riadattato al ruolo di play, ma che rischia di non rendere come dovrebbe. Il tempo stringe e lo sa bene Vagnati.

Toro, il tempo stringe e le alternative diminuiscono

La Serie A è già cominciata ed il Toro non è riuscito a portare a casa la partita contro la Fiorentina, che ha fatto emergere diversi limiti anche per quanto riguarda le dinamiche di gioco. Un regista potrebbe essere un vero toccasana per i granata. Giampaolo però insiste nel dire che non è la priorità di questo momento. Senza una presa di posizione definitiva il sogno Torreira potrebbe svanire in fretta, così come il resto delle alternative a disposizione. Il momento di un “ora o mai più” è perciò arrivato.