Torreira: l'Atletico Madrid spaventa il Torino - Toro.it

Calciomercato Torino / La squadra granata continua a seguire Lucas Torreira ma la concorrenza dell’Atletico Madrid preoccupa

“Non è la priorità assoluta” ha spiegato lo scorso sabato Davide Vagnati parlando di Lucas Torreira. Nonostante le dichiarazioni, il dt granata sta continuando a tenere vivi i contatti con l’Arsenal e con il procuratore del centrocampista, Pablo Betancourt, per cercare di arrivare finalmente alla tanto attesa fumata bianca. Fino a questo momento il dirigente granata ha sempre lavorato con la consapevolezza di aver acquisito una posizione di primo piano nella corsa al calciatore, tanto che neanche le voci di un ritorno di fiamma della Roma per l’uruguaiano e quelle di un interesse del Milan lo hanno preoccupato più di tanto. D’altronde Vagnati è stato in grado di assicurarsi il sì dello stesso Torreira a un eventuale trasferimento al Torino. Ora però crea qualche timore lo sta creando l’interesse dell’Atletico Madrid.

Calciomercato: Torino, attento all’Atletico Madrid

La società spagnola, dopo aver chiuso il discorso centravanti (dovrebbe arrivare dal Barcellona Luis Suarez a prendere il posto di Alvaro Morata, tornato alla Juventus) cercherà di sistemare anche il centrocampo: Lucas Torreira è uno, ma non l’unico, dei giocatori seguiti. Il Torino non è però affatto uscito dalla corsa al regista uruguaiano ma resta vigile, nella speranza di poter finalmente arrivare a un accordo.

Calciomercato Torino: Torreira resta l’obiettivo numero uno

L’ex calciatore della Sampdoria è ormai arrivato alla fine della sua avventura all’Arsenal e i dirigenti del club londinese sono pronti ad ascoltare sia qualsiasi nuova proposta che un eventuale rilancio da parte delle società che si sono già mosse il per il giocatore (tra cui proprio il Torino): l’inserimento dell’Atletico Madrid nella trattativa potrebbe indurre il club granata a premere sull’acceleratore per arrivare al più presto un accordo. La formula sulla quale Vagnati e Cairo spingono è quella del prestito con obbligo di riscatto.