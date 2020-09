De Luca-Karamoko, vicino lo scambio tra Torino e Chievo

Calciomercato Torino / De Luca vicino al trasferimento a titolo definitivo al Chievo, stessa formula che porterà invece a Torino Ibrahim Karamoko

Anche il mercato della Primavera granata si muove ed è vicino ad incassare l’ufficialità per il trasferimento di Ibrahim Karamoko alla corte di Cottafava. E’ notizia di qualche giorno fa, infatti, l’interesse del Toro per il giovane centrocampista francese del Chievo e la trattativa, alla fine, ha trovato la giusta accelerata che dovrebbe portare all’accordo definitivo tra le parti. A propiziare la stretta di mano tra i club, in particolare, è stata proprio la proposta del Torino: i granata avevano messo sul piatto una contropartita tecnica, Manuel De Luca, che avrebbe alla fine convinto il Chievo, condizionale d’obbligo almeno finchè non verrà annunciata l’ufficialità dello scambio anticipato proprio da Toro.it nei giorni scorsi. A cambiare, almeno parzialmente, è però la formula di questo scambio.

Torino-Chievo, scambio a titolo definitivo

Inizialmente, infatti, i granata avevano proposto il passaggio di De Luca al Chievo in cambio di Karamoko ma solo in prestito. Una formula che sembrava non convincere del tutto i veronesi che hanno di fatto lasciato in sospeso la trattativa. Poi, la svolta finale: lo scambio ci sarà, sì, ma a titolo definitivo. I granata hanno alla fine ceduto e questo ha permesso di dare la spinta finale per trovare l’accordo definitivo.

Nelle prossime ore, dunque, a meno di ribaltoni che sembrano ormai al limite dell’impossibile, i due giocatori cambieranno ufficialmente casacca. Da attendere c’è soltanto più lo scambio dei documenti necessari alla stipula dei contratti e poi Karamoko approderà al Torino a titolo definitivo. Stessa formula, come detto, che porterà De Luca al Chievo con il Torino che, però, si è riservato di ottenere una percentuale sulla prossima eventuale rivendita del giocatore.