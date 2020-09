Serie A, blitz della Samp per Candreva. Suarez sceglie l’Atletico: Juve a bocca asciutta

Calciomercato Serie A / Continuano le trattative di mercato: Sampdoria sempre più vicina a Keita. La Fiorentina pensa a Piatek

Manca ancora tanto alla fine della sessione estiva di mercato e può succedere ancora di tutto. Lo sanno bene i club di Serie A che, con l’inizio della nuova stagione e le prime verifiche sul campo, devono ancora perfezionare gli ultimi dettagli. Tra chi si sta dando da fare dopo la prima socnfitta rimediata è la Sampdoria. I blucerchiati vogliono infatti perfezionare la rosa a disposizione di Ranieri. Come confermato dal presidente Ferrero, tra i prossimi obbiettivi del club ligure ci sarebbe Candreva. Il giocatore, che aveva già espresso la propria preferenza per la Fiorentina, potrebbe ora virare sui blucerchiati, con l’Inter che lo avrebbe inserito ufficialmente nella lista dei partenti. Sul piatto ci sono 2.5 per il cartellino, con un triennale da 1.5 milioni per Candreva. La decisione finale spetta a lui, che sarà responsabile per la pendenza dell’ago della bilancia. Intanto i doriani si muovo per Keita Balde, che avrebbe già trovato l’accordo con il club. L’arrivo del senegalese è previsto per lunedì, per le visite mediche e la firma del contratto.

L’Inter ufficializza Vidal. Suarez sceglie l’Atletico

I neroazzurri intanto hanno ufficializzato il tanto atteso arrivo di Vidal. L’ex Juve è infatti tornato da Antonio Conte, pronto a metterci del suo per mantenere alto il livello dell’Inter. La stessa cosa non succede invece alla Juventus. Suarez ha scelto la destinazione finale e non ha nulla a che vedere con i bianconeri. Approderà infatti all’Atletico Madrid, che potrebbe però assicurare a Pirlo Morata in prestito. Intanto continua la telenovela targata Milik-Dzeko. L’attaccante giallorosso si sarebbe allenato a Trigoria, in attesa di una risposta defintiva. Per quanto riguarda invece il polacco, la situazione è ancora in fase di stallo a causa di problemi di natura economica con il Napoli. In caso di mancata chiusura nelle prossime ore, l’affare potrebbe saltare definitivamente, che metterebbe in serie difficoltà i giallorossi: con l’alternativa Mandzukic sfumata, si ritrovano senza un vero attaccante e potrebbero soffrire in questa stagione. Contro il Verona Dzeko non è sceso in campo e la Roma ha portato a casa un misero 0-0.

Serie A, il mercato delle altre

Anche gli altri club non restano con le mani in mano. Il Milan si starebbe infatti guardando intorno. I rossoneri avrebbero intenzione di affondare il colpo per Todibo, centrale del Barcellona in prestito allo Schalke 04. Resta intanto aperta la pista per Pezzella della Fiorentina, oltre a Milenkovic, che però difficilmente lascerà la Viola. Il club fiorentino vuole invece rinforzare il reparto offensivo ed i nomi aggiunti alla lista sono quelli di Deulofeu del Watford e Piatek dell’Hertha Berlino. Intanto Godin è arrivato a Cagliari per le visite mediche. Resta poi aperto lo spiraglio Gyrano Kerk, esterno dell’Utrecht, che potrebbe rinforzare la fascia destra rossolbù.