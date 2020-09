Zaza, la spalla di Belotti non convince: il Torino guarda anche il mercato - Toro.it

Calciomercato Torino / Zaza, contro la Fiorentina, è stato protagonista di un errore clamoroso e di una prestazione da dimenticare. E Joao Pedro…

Ci sono errori che passano inosservati, sommersi nel mare delle traiettorie di una partita, ed errori che si ripercorrono con gli occhi per secondi interi, poiché capaci di tagliare il filo di una storia già abbozzata. L’assist horror di Simone Zaza per Andrea Belotti – al minuto 61 di Fiorentina-Torino, punteggio allora di 0-0 – è la plastica rappresentazione del “ci è mancato l’ultimo passaggio”, formula retorica del vocabolario pallonaro. Il due contro uno che l’11 si è trovato a gestire avrebbe messo Belotti nelle condizioni di battere a rete con facilità, ma il suo fallimento è lo specchio delle costanti difficoltà tecniche con cui l’attaccante lucano convive.

L’errore e i dubbi del Torino: non convince da seconda punta

Lui, al momento, è il titolare designato dell’attacco nel 4-3-1-2 di Giampaolo. Ma contro la Fiorentina, ripercorrendo la sua prestazione, ci si ricorda innanzitutto della topica con cui ha mandato in rimessa laterale uno dei pochi palloni chiave che si è trovato a gestire.

La coppia con Belotti funziona poco. Lui non è la seconda punta in grado di controllare, costruire e suggerire il gioco: è un uomo di rottura, spesso irruento. Ben lontano – non ce ne voglia – dall’eleganza di Quagliarella o Gabbiadini, per citare due protagonisti degli attacchi giampaoliani alla Sampdoria.

Il Toro non ha sin qui ignorato il problema. Tanto che, per Joao Pedro (seconda punta per vocazione), ha fatto nelle scorse settimane un timido tentativo. Il brasiliano non è un incedibile, a Cagliari, ma costa. Vagnati e Cairo stanno valutando la fattibilità e i vantaggi di un investimento in quel ruolo. Intanto hanno visto i limiti di Zaza, che contro la Fiorentina è stato protagonista di un errore del tipo due: di quelli che restano negli occhi per minuti e giorni interi.