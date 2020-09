Boyé all'Elche in prestito con diritto di riscatto: è UFFICIALE - Toro.it

Calciomercato Torino / Lucas Boyé ha lasciato la squadra granata: l’attaccante passa all’Elche in prestito con diritto di riscatto

Il Torino ha un’altra cessione: Lucas Boyé si è trasferito all’Elche. L’attaccante argentino era rientrato in Italia dopo il prestito della scorsa stagione al Reading ma non rientra nei piani della società granata e ora è stato ceduto al club spagnolo: la formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto in favore della società iberica. Per Boyé si tratta di un ritorno in Spagna: nella stagione 2017/2018 aveva infatti giocato, sempre in prestito, al Celta Vigo.

Calciomercato Torino: Boyé all’Elche, il comunicato

Questo il comunicato del Torino che ha annunciato la cessione dell’attaccante argentino: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all’Elche Club de Fútbol – a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Boyé“.