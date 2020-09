Toro, Falque sempre più escluso da Giampaolo: il Benevento resta vigile

Poco spazio al Torino: Giampaolo lo ha escluso dall’undici titolare e non lo ha inserito nemmeno a gara in corso: il Benevento resta forte su di lui

Tra il Torino e Iago Falque c’è sempre più aria di separazione. Il match contro la Fiorentina ha fatto affiorare i sintomi di una permanenza complicata, con lo spagnolo messo ai margini soprattutto per quanto riguarda le gerarchie di Giampaolo. Sono infatti altri i giocatori che avrebbero la precedenza su di lui. Il numero 10 del Toro resta intanto sul mercato, con il Benevento che non demorde, così come i club esteri che avrebbero fatto offerte allettanti, ma non ancora sufficienti a convicere il club granata ed il giocatore.

Toro, Falque non è al centro del progetto

Ignorato sul fronte cambi, con Millico e Verdi che sono subentrati a partita in corso al suo posto, e lasciato da parte anche nella conferenza stampa post-partita, durante la quale Giampaolo non ha speso parole in riferimento alla sua situazione, Iago Falque fatica sempre di più a trovare spazio in questo Toro. Se Vagnati ad inizio mercato, subito dopo il rientro dello spagnolo in granata, aveva parlato degli aprezzamenti del tecnico per le qualità dell’ex Genoa, sembrerebbe ora che l’opinione a riguardo sia cambiata. Le prossime partite saranno di vitale importanza per il futuro di Falque, che ha già dimostrato ampiamente di voler restare.

Falque, Benevento o Dubai

In caso di addio c’è già chi è pronto a renderlo proprio. Primo fra tutti il Benevento di Pippo Inzaghi, tra le neopromosse di quest’anno. I sanniti vorrebbero infatti proporre un prestito con diritto di riscatto al Toro. Non sono però gli unici ad aver messo nel mirino lo spagnolo. Si sarebbe fatto avanti anche un club di Dubai, che avrebbe sondato il terreno senza mettere sul piatto un’offerta vera e propria. Non c’è perciò ancora una trattativa in corso, anche se l’idea di approdare negli Emirati Arabi aggraderebbe maggiormente l’attaccante del Torino. Resta ancora tutto in dubbio, ma il tempo stringe… Le prossime settimane saranno decisive.