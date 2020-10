Calciomercato Torino / L’Ascoli ha prelevato in prestito Ibrahimi dal club granata: l’attaccante del 2001 va in Serie B

L’Ascoli ha depositato il contratto dell’attaccante classe 2001 Brijan Ibrahimi, del Torino Primavera. Il calciatore si trasferirà dunque in Serie B con la formula del prestito secco, dopo aver messo a referto 3 gol in 11 presenze nella passata stagione. Con Cottafava, la prima punta albanese ha giocato solo un’ora in Coppa Italia, contro la Sampdoria.