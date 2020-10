Torino vicinissimo a Gojak: c'è l'accordo per l'acquisto a titolo definitivo - Toro.it

Vagnati lavora su Amer Gojak: il classe ’97 della Dinamo Zagabria è il nuovo obiettivo del Torino vista la difficoltà di arrivare a Ramirez

La difficoltà di arrivare a Gaston Ramirez (problema ingaggio per il Torino, come confermato a Toro.it dall’agente del blucerchiato) ha portato Davide Vagnati sulle tracce del trequartista Amer Gojak della Dinamo Zagabria. Classe ’97, bosniaco, il giocatore è stato seguito anche dal Genoa negli ultimi giorni. Il fatto che sia quasi tramontata la possibilità di portare a Giampaolo Ramirez spingerebbe ora i granata ad accelerare per Gojak.