Il retroscena / Scambio Sirigu-Sepe, l'agente: "Sì, c'è stata l'idea" - Toro.it

Calciomercato Torino / I granata hanno provato ad arrivare a Grassi e Sepe offrendo in cambio Sirigu e Ansaldi. La conferma dell’agente, Giuffredi

E’ il retroscena di un’idea nata nei corridoi dello Sheraton di Milano, nelle ultime ore di calciomercato. Il Torino ha proposto al Parma uno scambio che avrebbe dovuto coinvolgere quattro calciatori. Due portieri, innanzitutto: Salvatore Sirigu per Luigi Sepe. Il primo sembrava a un passo dall’addio al Toro ad inizio mercato, mentre il secondo era l’obiettivo principale di Vagnati per sostituirlo. Sul piatto, poi, sono entrati anche il centrocampista Alberto Grassi e il difensore granata Cristian Ansaldi. Uno scambio a quattro, insomma, ma che subito ha trovato il secco ‘no’ dei ducali. La conferma è arrivata anche dall’agente di Sepe e Grassi, Mario Giuffredi: “Era nata quest’idea, ma è morta lì”. Non sono, insomma, attesi sviluppi su questo fronte. Ma la proposta c’è stata.