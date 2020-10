Toro, arriva Bonazzoli dalla Sampdoria: è UFFICIALE - Toro.it

Calciomercato Torino / E’ ufficiale l’arrivo di Federico Bonazzoli in granata: arriva dalla Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto

Federico Bonazzoli è un nuovo calciatore del Torino. La trattativa è stata chiusa attorno alle 15.15 dell’ultimo giorno di calciomercato, dopo il decisivo incontro tra Toro, Sampdoria e l’entourage del calciatore. Arriverà in granata con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, per un totale di 8 milioni di euro. Il contratto è stato depositato in questi istanti dal club di Cairo e Vagnati. Il comunicato: “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, dall’Unione Calcio Sampdoria il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Federico Bonazzoli”.