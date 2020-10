Amer Gojak al Torino: è UFFICIALE - Toro.it

Calciomercato Torino / Gojak è un nuovo calciatore del Torino: arriva in prestito con obbligo di riscatto dalla Dinamo Zagabria

Contratto depositato a sette minuti dal gong, per una trattativa che il Torino ha chiuso nell’ultimo giorno di calciomercato. Il trequartista bosniaco Amer Gojak è un nuovo calciatore granata e si unirà, dopo la sosta per la Nazionale, al gruppo guidato da Marco Giampaolo. Dopo aver svolto le visite mediche in Croazia, il classe 1997 ha posto la firma sul contratto quadriennale che lo legherà al Toro. L’operazione si è chiusa sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.