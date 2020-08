Il Torino vuole accelerare per Sarr, ma l’agente temporeggia

Calciomercato Torino / Malang Sarr piace molto ai granata, che vorrebbero portarlo sotto la Mole al più presto. L’agente prende tempo

Si aprono le danze per il Toro sul fronte mercato. L’arrivo di Giampaolo era l’ultimo tassello che mancava all’appello per far sì che ciò accadesse. Con il tecnico pronto a partire, è tempo di rimodernare la rosa e per farlo occorre assicurarsi profili vincenti prima degli altri. Tra questi figura il nome di Malang Sarr, come già anticipato su queste colonne, che piace molto a Vagnati. Il ds granata avrebbe infatti cercato di accelerare i tempi per il giocatore, in modo da sbaragliare la concorrenza, ma ha incontrato un impedimento.

Sarr, l’agente prende tempo per valutare le altre offerte

Si tratta dell’agente dell’ex Nizza, che starebbe infatti temporeggiando in attesa di ascoltare le offerte di tutti i club intensionati ad acquistare il suo cliente. Sono infatti molte le squadre che lo hanno messo nel mirino, minando quindi quanto fatto dal Toro. Con la salvezza però, le chance di convincerlo sono salite, anche se c’è chi può offrire di meglio. Lo Shalke 04 ed il Borussia Dortmund ambiscono infatti ad obiettivi diversi rispetto ai granata, che quest’anno si sono trovati inguaiati fino all’ultimo.

Toro, Vagnati dovrà essere veloce ad affondare il colpo

Vagnati, che aveva già espresso il proprio pensiero su Sarr, non mollerà l’osso tanto facilmente. “È un ottimo calciatore, ma ci sono tante chiacchiere. Non mi sento di dire di più rispetto a quello che è già stato scritto, è sicuramente un giocatore importante.”, aveva dichiarato il dt granata. con la difesa che verrà smantellata, il Toro necessita urgentemente di difensori validi da aggiungere all’organico. Chissà se Vagnati riuscirà nell’impresa…