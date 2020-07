Sarr, Vagnati non si espone ma conferma: “Giocatore importante”

Calciomercato Torino / Il ds granata Davide Vagnati lavora all’affare Sarr senza esporsi. Intanto aumenta la concorrenza dalla Bundesliga

L’imperativo è non farsi sorprendere e arrivare prima degli altri: per questo il Torino è già operativo sul mercato da tempo. Il reparto che più potrebbe subire rivoluzioni è quello difensivo, con la maggioranza dei giocatori più esperti in partenza. Come già anticipato su queste colonne, nella lista di Vagnati si sarebbe aggiunto un nome da portare sotto la Mole: si tratta di Malang Sarr. Il ds del Torino ha confermato l’importanza del giocatore, lasciando trapleare un interesse della società granata: ma dovrà stare attento alla concorrenza.

Borussia Dortmund e Shalke sull’ex Nizza

In particolare sono i club tedeschi interessati al profilo del giovane, svincolatosi dal Nizza e quindi a caccia di una nuova squadra. Tra questi lo Shalke 04 ed il Borussia Dortmund, che potrebbero fare gola al giovane. Resta ancora tutto da definire, soprattutto con il Toro che deve ancora raggiungere la salvezza matematica e che rimanda perciò le trattative di mercato. Arrivare all’obiettivo il prima possibile potrebbe anche favorire le trattative.

Vagnati: “Sarr? Ottimo calciatore”

Prima della sfida contro l’Inter, Vagnati ha parlato del difensore: “È un ottimo calciatore, ma ci sono tante chiacchiere. Non mi sento di dire di più rispetto a quello che è già stato scritto, è sicuramente un giocatore importante.”, queste le parole spese dal ds granata sul profilo del giocatore, che potrebbe prendere il posto di Nkoulou. Il futuro del numero 33 del Toro si prospetta lontano dal capoluogo piemontese e forse anche dall’Italia. Giocare d’anticipo non basta però per i granata: mancano ancora 6 match al termine del campionato e la priorità resta la salvezza.