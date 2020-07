Toro su Sarr: può essere l’erede di Nkoulou

Calciomercato Torino / Classe ’99, di proprietà del Nizza, Malang Sarr è nel mirino dei granata, Davide Vagnati deve però fare attenzione alla concorrenza

Sta per calare il sipario sulla storia tra il Torino e Nicolas Nkoulou: il difensore a fine stagione verrà ceduto e Davide Vagnati si è già messo alla ricerca del sostituto. Sostituto che potrebbe arrivare dalla Francia, paese dal quale tre anni fa Gianluca Petrachi pescò il numero 33 camerunense, all’epoca in forza all’Olympique Lione: il dt granata sta infatti seguendo con grande attenzione Malang Sarr, centrale classe 1999 di proprietà del Nizza e colonna portante della nazionale Under 21 francese.

Calciomercato Torino: su Sarr ci sono anche squadre tedesche e spagnole

Forte fisicamente, bravo anche tecnicamente nell’impostare dal basso l’azione, Sarr è uno dei giovani calciatori più interessanti tra tutti quelli che hanno calcato i campi della Ligue 1 nell’ultima stagione. Non è un caso se oltre al Torino anche diverse società hanno posato i propri occhi sul centrale del Nizza. Sarr ha estimatori soprattutto in Germania e Spagna, dove piace a Lipsia, Borussia Mönchengladbach, Betis Siviglia e Valencia: per portare a termine l’affare Vagnati sta provando dunque a giocare d’anticipo rispetto alle avversarie e per questo ha ora intensificato i contatti con l’entourage del giocatore oltre che con i club francese.

Torino: il mercato passa da una salvezza veloce

Il dt spera di avere un aiuto da Moreno Longo: la permanenza in serie A del Torino è infatti un elemento imprescindibile per la buona riuscita della trattativa, la vittoria di mercoledì contro il Brescia è stata una boccata d’ossigeno importante, ora i granata dovranno però portare a casa più punti possibile dalle tre partite di questa settimana contro l’Inter e gli scontri diretti con Genoa e Fiorentina. Se Andrea Belotti e compagni riusciranno a chiudere il discorso salvezza questa settimana, Vagnati potrà allora provare a mettere a segno in tempi brevi l’affondo decisivo per Sarr.

Malang Sarr