Izzo e Pinamonti: gli intrecci tra Torino e Inter nel segno di Raiola - Toro.it

Calciomercato Torino / Izzo piace a Conte e Marotta per la difesa a tre della prossima stagione, Pinamonti potrebbe essere la contropartita. E Raiola…

Dal campo al mercato il passo è più breve di quanto non sembri. Con le partite tanto ravvicinate e gli esiti incerti di una stagione ancora in pieno svolgimento le trattative sono sullo sfondo. Ma attenzione alle sfumature: difficilmente si raggiungeranno a breve strette di mano su operazioni ancora non avviate, eppure le opere di avvicinamento sono senza tempo. Chiacchierate informali, sinergie abbozzate. Chiedere a Inter e Torino per conferma. I nomi sul piatto? Armando Izzo e Andrea Pinamonti. Un difensore che piace – tanto – a Conte e Marotta e un attaccante per il quale i nerazzurri hanno una prelazione con il Genoa ma che il Toro ha nel mirino da tempo.

Raiola segue entrambi i giocatori. E Torino e Inter…

La regia di questi pour parler – che, chissà, potrebbero replicarsi anche a San Siro lunedì sera – è del procuratore maestro del lobbying: Mino Raiola. Un’artista della politica in salsa mercato che gestisce gli interessi di entrambi i calciatori.

Izzo, come detto, è ai primi posti tra gli obiettivi dell’Inter per la prossima stagione. Conte lo reputa perfetto per la difesa a tre, e d’altronde lui in carriera ha sviluppato una vera e propria predilezione per il ruolo di braccetto.

Pinamonti è finito negli ultimi giorni nel mirino della Juventus. Ma il Torino non è uscito dai radar. Se non altro perché sul calciatore, passato dai nerazzurri al Genoa, il club di Zhang mantiene una prelazione di riacquisto che potrebbe esercitare anche per convenienza e non solo per interesse. Per girarlo ai granata, insomma, qualora la trattativa prendesse quota. Dal campo al mercato il passo è più breve di quanto non sembri: tra Torino e Milano l’asse si sta scaldando da mesi, ormai.

Andrea Pinamonti, Genoa CFC, Serie A 2019/2020