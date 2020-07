Toro, è il miglior Belotti? Così le pretendenti aumentano, ma anche il valore

Calciomercato Torino / 14 gol in Serie A, quasi il 40% di quelli totali dei granata. Belotti trascina e fa gola a tanti (Inter compresa), ma Cairo…

I record accompagnano, i gol trascinano. Chi, al Torino, farebbe oggi a meno di Andrea Belotti? Il Gallo affronterà l’Inter a San Siro con la possibilità di segnare la sesta rete consecutiva e raggiungere Immobile e Rizzitelli nella classifica degli attaccanti granata più continui a livello realizzativo, ma anche di sfondare la ‘quota 90’ agguantata con l’incornata rifilata al Brescia e indirizzarsi subito nella decina che porta alle 100 marcature. Primati su primati. Che sono solo la guarnizione di un dessert prezioso per il suo Toro. Dal capitano, la squadra di Longo dipende in maniera evidente: vale quasi il 40% della produzione offensiva totale (14 gol in Serie A su 37 complessivi portano la sua firma), ad esempio.

Belotti, trascinatore e recordman del Torino

Nel post-lockdown in modo particolare, sta rivestendo sempre più il ruolo di Quintino, matador del San Isidro futbol – nato dalla penna di Pino Caucci e poi diventato protagonista di un film. Fa tutto: segna a raffica, ma da tuttocampista. E’ decentrato a sinistra in un tridente camaleontico, poi primo mediano e infine ultimo maratoneta. Rincorre tutti, finché ha fiato.

Ecco, allora la domanda è lecita: Belotti, oggi, è vicino alla sua migliore versione? E’ a un solo gol di distanza dai 15 realizzati nella scorsa Serie A, lo score più pingue dopo i 26 della stagione 2016/2017. E i suoi risultati vanno pesati in un contesto avverso, quello della peggiore annata del Toro da sette anni a questa parte.

Il calciomercato attorno al Gallo: Inter, ma non solo…

Con tali premesse, si avvicina il calciomercato. Alla fine del 2017, chi voleva Belotti all’estero doveva sborsare 100 milioni. Quella cifra sembra lontana, se non altro per la contrazione dei prezzi che si osserverà in questa sessione post-coronavirus. Ma il valore del suo cartellino è in crescita, perché – a 26 anni – è un calciatore maturo, nel fiore della carriera.

A San Siro, lunedì, scenderà in campo per trascinare il Torino con i record sullo sfondo. Ma di fronte si troverà l’Inter, società che lo stima e che lo ha inserito tra gli obiettivi per il prossimo futuro. I nerazzurri non sono gli unici: anche Napoli e Monaco hanno mostrato un discreto interesse, per il momento senza formalizzare proposte ai granata. .

Cairo, per il momento, non ne vuole sapere. Per il presidente, il bomber di Calcinate è un punto fermo: “Me lo tengo stretto”, diceva il 24 giugno scorso. Di certo arriveranno altre offerte, oltre a quelle che il patron ha svelato di aver ricevuto e rifiutato. Per reputarle adeguate, tutti i parametri andranno rivisti verso l’alto. Lo rende necessario una stagione super, da trascinatore.

Andrea Belotti of Torino FC celebrates after scoring a goal during the Serie A football match between Torino FC and Brescia Calcio.