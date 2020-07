Toro, l’incertezza blocca il mercato: la salvezza per Bonaventura e Joao Pedro

Calciomercato Torino / Per Bonaventura e Joao Pedro c’è la fila, ma senza la certezza della A Vagnati non può chiudere le trattative

Mancano ancora diversi round al Toro per ottenere la salvezza aritmetica. La vittoria contro il Brescia è stata un’importante boccata d’ossigeno ma la strada resta ancora piuttosto in salita. L’obbiettivo stagionale però, non è importante solo per una questione di orgoglio: restare in Serie A potrebbe infatti fare la differenza anche sul fronte mercato. Prima la squadra granata si allontanerà dalla zona retrocessione e prima si potrà parlare di eventuali nuovi acquisti.

Calciomercato Torino: Bonaventura è l’obiettivo numero uno a centrocampo

Tra i giocatori corteggiati c’è anche Giacomo Bonaventura, fresco di mini-rinnovo con il Milan fino al termine della stagione ma che dall’1 settembre non sarà più legato ai rossoneri. Il Torino da tempo lo segue, tanto che era stato l’ex ds Massimo Bava ad avviare i primi contatti con il procuratore Mino Raiola: per ottenere il sì del centrocampista, che è seguito anche da diverse altre società, è necessaria l’aritmetica salvezza. Sarebbe infatti impossibile per Vagnati riuscire a portare a termine l’acquisto di un giocatore così importante con la squadra retrocessa in serie B.

Calciomercato Torino: per Joao Pedro la concorrenza è ampia

Lo stesso discorso vale per un altro giocatore finito nel mirino del nuovo ds granata: Joao Pedro. L’attaccante, nel fior fiore della sua carriera ed alla sua migliore stagione, è uno dei capisaldi del Cagliari, dove milita da diverso tempo. Le ottime rpestazioni di cui si è reso protagonista, assieme ai 17 gol e 4 assist realizzati, lo rendono tra i migliori in questa Serie A nel suo ruolo. Non sarà facile portarlo in granata, soprattutto a causa del prezzo elevato che i rossoblu avrebbero in mente di imporre. Le alternative per il brasiliano restano l’Olympique Marsiglia, in grado di assicurargli i preliminari di Champions, e alcune società italiane. La salvezza da raggiungere rapidamente è perciò l’obbiettivo minimo per avere qualche chance di chiudere queste due trattative.

Joao Pedro, Cagliari