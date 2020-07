Torino-Brescia, non solo per la salvezza: è l’occasione per parlare di Chancellor

Calciomercato Torino / Vagnati sfrutterà l’occasione della partita con il Brescia per intavolare la trattativa per Chancellor

Dopo tre sconfitte consecutive il Torino è chiamato ad affrontare il Brescia: l’occasione nella quale sarà severamente vietato sbagliare in ottica salvezza ma anche l’opportunità per le due società di parlare di mercato e, in particolare, di Jhon Chancellor. Una sfida dal doppio aspetto, dunque. In campo, gli uomini di Moreno Longo dovranno riscattare le ultime tre sconfitte consecutive che l’hanno risucchiato pericolosamente dentro la lotta per non retrocedere. Lotta nella quale proprio il Brescia rappresenta una delle dirette concorrenti contro le quali i granata dovranno obbligatoriamente strappare i tre punti.

Torino-Brescia, sugli spalti la sfida per Chancellor

Sugli spalti, invece, a farla da padrone saranno anche i discorsi di mercato tra il ds del Torino Vagnati e il suo omologo bresciano. Al centro, come anticipato, ci sarà soprattutto la possibile trattativa per arrivare a Chancellor, venezuelano classe 1992 in cima ai desiderata della società granata per quanto riguarda la difesa.

Con la sempre più probabile partenza sia di Izzo che di Nkoulou, infatti, Vagnati si sta muovendo per trovare le pedine che dovranno costruire il reparto arretrato del prossimo anno. E, come anticipato su queste colonne, il difensore del Brescia è uni dei nomi più caldi, insieme a quello di Davide Biraschi. Ecco dunque che l’incontro salvezza tra le due società rappresenterà anche l’opportunità proprio per Vagnati di gettare le fondamenta su cui costruire l’intera trattativa che, a mercato aperto, dovrà portare il venezuelano all’ombra della Mole. Ma da quali basi può partire Vagnati?

Chancellor, vicino il sì del giocatore

L’interesse per Chancellor sembra essere molto più che fondato. Tanto che Vagnati si presenterà davanti alle Rondinelle forte di un possibile sì in arrivo proprio da parte del difensore centrale.

L’offerta presentata al giocatore – un triennale con possibile opzione per un ulteriore anno – sembra infatti aver acceso l’interesse del giocatore che sembrerebbe vicino ad avvallare l’ipotesi di un suo trasferimento alla corte di Longo o di un suo eventuale sostituto. Una fumata bianca, quella attesa da parte del centrale, che metterebbe certamente in discesa la trattativa con il club delle Rondinelle. L’esito finale è ancora lontano, ovviamente, ma la situazione mette indubbiamente il Torino in una posizione di forza. In attesa del responso sullo scontro salvezza, il tavolo delle trattative potrebbe regalare già qualche piccola soddisfazione.

Jhon Chancellor