Torino, sarà l'estate di Raiola: quante trattative con il super agente - Toro.it

Calciomercato Torino / Da Bonaventua a Izzo e Pinamonti: tante trattative della squadra granata sono legate a Mino Raiola

E’ considerato uno dei migliori procuratori sportivi non solo a livello nazionale, ma internazionale, nella sua scuderia annovera campioni del calibro di Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba ma anche Gianluigi Donnarumma, Mario Balotelli e Matthijs de Ligt: parliamo di Mino Raiola. Nel recente passato il super agente dei calciatori è stato protagonista di alcune trattative con il Torino ma, nelle prossime settimane e mesi, i contatti con la società granata sembrano destinati ad aumentare sempre di più: sono diverse infatti le trattative, sia in entrata che in uscita, che Urbano Cairo e Massimo Bava stanno portando avanti e che riguardano proprio i calciatori assistiti da Raiola.

Calciomercato Torino: per Bonaventura già avviati i contatti

La più calda è quella che riguarda Giacomo Bonaventura. Come ormai è noto, il centrocampista non rinnoverà il contratto con il Milan e in estate cambierà squadra: Bava ha già avviato i contatti con Raiola arrivando anche a formula una proposta per un triennale da 1,5 milioni di euro a stagione più bonus. Un’offerta che lo stesso Bonaventura reputa molto interessante, anche se ora sta prendendo tempo in attesa di capire se anche l’Atalanta, che ha formulato alcuni sondaggi, deciderà di imbastire una vera trattativa.

Calciomercato Torino: anche per Izzo e Pinamonti si passa da Raiola

Oltre al centrocampista del Milan, sono assistiti da Raiola anche Armando Izzo e Andrea Pinamonti. Il primo è uno dei principali candidati alla cessione in casa Torino: piace all’Inter e nella trattativa che lo porterebbe in nerazzurro potrebbe essere inserito anche il giovane centravanti, che è apprezzato da Moreno Longo con cui ha già lavorato nella scorsa stagione al Frosinone. Rispetto a quella per Bonaventura, queste due trattative (che potrebbe svilupparsi anche in maniera indipendente l’una dall’altra) sono però ancora in una fase decisamente più embrionale.