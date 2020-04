Torino, Bonaventura prende tempo: aspetta l’offerta dell’Atalanta

Calciomercato Torino / Bava si è mosso prima di tutti con Raiola per cercare un accordo, Bonaventura non ha però ancora dato una risposta ai granata

Giacomo Bonaventura è uno dei tanti prodotti del vivaio dell’Atalanta che è riuscito ad affermarsi in serie A. Con la maglia nerazzurra ha anche esordito nel massimo campionato, a diciotto anni, nella stagione 2007/2008 poi, dopo una serie di prestiti, si è guadagnato un posto da titolare per quattro stagioni, dal 2010 al 2014 arrivano anche a conquistare la Nazionale. Ora che si appresta a lasciare il Milan (con cui non rinnoverà il contratto) coltiva il segno di tornare a giocare per la squadra di Bergamo: è per questo che ha preso tempo con il Torino.

Calciomercato Torino: l’offerta per Bonaventura

Massimo Bava è stato il primo ds a muoversi per cercare di arrivare a un accordo con Mino Raiola, l’agente di Bonaventura, offrendo un triennale da 1,5 milioni di euro all’anno più bonus, in modo da arrivare vicino a quei 2 milioni che guadagna anche al Milan. La proposta è decisamente interessante e lo stesso centrocampista la sta valutando attentamente ma non ha ancora dato una risposta la Torino. Il motivo è proprio in quel sogno che Bonaventura sta cullando di tornare all’Atalanta.

Calciomercato Torino: tra Bava e Raiola nuovi contatti

Un sogno sostenuto dal fatto che anche i nerazzurri si sono mossi con Raiola, chiedendo informazioni per il giocatore ma, al momento, senza presentare nessuna offerta. Lo stesso iter fatto anche dalla Fiorentina, altra squadra interessata all’acquisto a parametro zero del calciatore. Bonaventura non disdegna affatto il Torino come sua possibile futura destinazione: per questo non ha respinto la proposta ma ha chiesto tempo prima di dare una risposta. I contatti tra Bava e Raiola proseguiranno nei prossimi giorni: il direttore sportivo e il procuratore parleranno anche di Armando Izzo e Andrea Pinamonti (che sono sempre seguiti dall’agente campano), altri giocatori al centro di alcune trattative dei granata.