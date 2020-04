Izzo, spunta un bonus da 1 milione: ecco quanto lo ha pagato il Torino

Dal bilancio 2019 emerge un bonus da 1 milione come “premio di rendimento” per Izzo: il prezzo del suo trasferimento dal Genoa, così, cresce

Proseguono gli approfondimenti di Toro.it dedicati agli aspetti di maggiore interesse contenuti nel bilancio al 31 dicembre 2019 pubblicato dal Torino il 24 aprile scorso. Scorrendo le pagine della relazione, emergono alcuni dati significativi anche riguardo alcuni calciatori. Si legge così che per Armando Izzo il Torino ha dovuto riconoscere al Genoa un bonus da 1 milione di euro. I granata, lo ricordiamo, prelevarono il difensore dal Grifone nell’estate 2018 a titolo definitivo e ora a distanza di un anno hanno contabilizzato il pagamento di un ulteriore somma da girare ai liguri.

Al Genoa 1 milione aggiuntivo: decisiva una clausola

Questo è dovuto, si legge nella Relazione, “alla maturazione di un premio di rendimento in relazione al trasferimento del calciatore Armando Izzo”. Nell’accordo del luglio 2018, insomma, le due società avevano sottoscritto una clausola che prevedeva il riconoscimento di un bonus al verificarsi di determinate condizioni.

Dopo la prima (positiva) stagione in granata, il campano ha evidentemente soddisfatto i risultati attesi. E così il costo totale del suo cartellino, che nel 2018 si assestava a 9,7 milioni di euro, sale a 10,7 milioni. Un dato da tenere in considerazione qualora per il difensore dovessero arrivare offerte nel prossimo calciomercato in grado di assicurare una plusvalenza.