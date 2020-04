Torino, piano Gagliardini: granata al lavoro con l'Inter | Calciomercato

Calciomercato Torino / Con la mediazione di Raiola, i granata allacciano i rapporti con l’Inter: tra Izzo, Pinamonti e… Gagliardini

Roberto Gagliardini per rinforzare il centrocampo di Longo. L’idea prende corpo in casa Torino, nei giorni in cui con l’Inter si sono avviati contatti intensi in vista del prossimo calciomercato. Il presidente Cairo e il ds Bava sono al lavoro per pianificare la prossima sessione, sebbene ancora regni l’incertezza sulla conclusione del campionato. E tra gli obiettivi è spuntato il mediano di scuola Atalanta, che in estate sarà tra i possibili partenti dell’organico di Antonio Conte.

Torino-Inter, colloqui in atto

Il discorso, però, è di più ampio respiro. Tra granata e nerazzurri sono in atto interlocuzioni approfondite, anche grazie alla mediazione di Mino Raiola che con Bava sta parlando di Bonaventura – in scadenza al Milan – ma non solo. Sul piatto è finito in primis Izzo, che non è certo della permanenza al Toro, poi anche Pinamonti, uno dei nomi caldi per il dopo-Zaza che l’Inter potrebbe decidere di far partire cercando la plusvalenza.

Ma sul tavolo è finito pure Gagliardini, che non è assistito da Raiola ma ai vertici granata piace. Potrebbe essere proprio lui uno degli innesti per dare un volto nuovo al centrocampo, reparto primo protagonista di una attesa rivoluzione.