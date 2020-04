Vagnati vicino al Toro: può diventare il nuovo ds

Calciomercato Torino / Vagnati si è dimesso dalla Spal: l’ex dirigente dei ferraresi potrebbe diventare il nuovo ds del Torino

Di pochi minuti fa la notizia, ufficiale, della risoluzione del contratto tra la Spal e Davide Vagnati. L’ormai ex dirigente dei ferraresi potrebbero però non restare a lungo senza una squadra. Negli ultimi giorni il presidente Cairo, che già dopo l’addio di Petrachi aveva tentato di portarlo sotto la Mole, aveva pensato proprio a lui come ds del Toro. Adesso che l’esperienza alla Spal si è conclusa, Vagnati potrebbe affiancare Bava come ds. I due potrebbero infatti coesistere, dividendo così l’area tecnica e quella sportiva.