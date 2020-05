Da Gomis a Bonifazi: quanti affari tra Vagnati e il Torino! - Toro.it

Negli ultimi anni Vagnati ha più volte pescato in casa Toro i rinforzi per la Spal. A gennaio l’ultimo affare con il ritorno di Bonifazi a Ferrara

Al tavolo delle trattative, negli ultimi anni, Urbano Cairo e Davide Vagnati si sono spesso seduti uno di fronte all’altro. Hanno parlato, avviato trattative, chiuso affari: l’ultimo lo scorso gennaio, quando Kevin Bonifazi ha fatto ritorno per la terza volta alla Spal, questa volta per restarci definitivamente. Prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro la formula dell’operazione per il difensore, stimato tanto dal presidente granata quanto dall’ormai ex ds biancazzurro, meno dagli allenatori che lo hanno avuto al Torino. Sia con Sinisa Mihajlovic prima, che con Walter Mazzarri, in granata Bonifazi il campo lo ha infatti visto poche volte.

Torino – Vagnati: gli affari conclusi

E’ così che il difensore ha preferito tornare per la terza volta a Ferrara, dopo che Vagnati aveva scommesso una prima volta su di lui nel 2016/2017 per il campionato di serie B (vinto proprio dalla Spal). Nell’estate del 2018 il ds aveva riportato Bonifazi in Emilia, sempre con la formula del prestito e lo scorso gennaio è riuscito finalmente ad assicurarselo. Avrebbe voluto anche Iago Falque come rinforzo per l’attacco ma lo spagnolo ha preferito tornare al Genoa.

Oltre al centrale di difesa, nell’estate del 2018 Vagnati ha portato a termine anche altri tre affari con Torino: ha acquistato Mirko Valdifiori per il centrocampo, riscattato il cartellino di Alfred Gomis (che con le sue parate aveva contribuito in maniera decisiva alla salvezza anche nel campionato precedente) e preso in prestito Vanja Milinkovic-Savic, come riserva dell’ex estremo difensore della Primavera.

Calciomercato: tra Torino e Spal anche diverse trattative saltate

Tra il Torino e la Spal di Vagnati, oltre a quelle andate in porto, sono state intavolate anche una serie di trattative concluse con la fumata nera. Detto di Falque (che a fine stagione rientrerà al Torino), vanno ricordati anche i sondaggi dei granata per Andrea Petagna, Manuel Lazzari ma soprattutto per Mohamed Fares: l’esterno algerino è stato cercato la scorsa estate dal Torino ma un grave infortunio al ginocchio a inizio agosto, durante un’amichevole, ha fatto saltare il possibile affare.