Torino: con Vagnati può arrivare anche Fares

Calciomercato Torino / Fares era stato cercato anche la scorsa estate ma l’infortunio mise fine alla trattativa: ora può diventare il regalo del ds

Cristian Ansaldi è a un passo dal rinnovo, Lorenzo De Silvestri dovrebbe seguirlo a ruota e restare al Torino anche l’anno prossimo. Poi c’è Ola Aina che, a meno di offerte importanti da altri club, dovrebbe ancora vestire la maglia granata. Il quarto terzino arriverà invece in estate e tra i nomi che potrebbero tornare in auge c’è anche quello di Mohamed Fares. Il calciatore algerino era già stato al centro di una trattativa tra il Toro e la Spal la scorsa estate, poi un infortunio al ginocchio subito in amichevole a inizio agosto fece saltare il possibile affare e Massimo Bava puntò con decisione su Diego Laxalt. Ora che l’organigramma societario potrebbe implementarsi con l’arrivo di Davide Vagnati, la trattativa per il terzino potrebbe riprendere.

Fares: il colpo di mercato di Vagnati nel 2018

Prima Urbano Cairo dovrà però chiudere con l’ormai ex direttore sportivo della Spal (giovedì è arrivata la rescissione del contratto tra il dirigente e il club di Ferrara). A portare Fares alla Spal nell’estate del 2018 era stato proprio Davide Vagnati, che lo aveva preso dal Verona: una mossa vincente perché, insieme a Manuel Lazzari, l’algerino è stato la rivelazione oltre che l’uomo in più della squadra di Leonardo Semplici. E in questa stagione la squadra biancazzurra ha patito molto l’assenza dei suoi due esterni.

Calciomercato: il Torino prima deve chiudere la trattativa con il ds

Fares ora si è lasciato alle spalle l’infortunio ed è tornato in campo nelle ultime due partite giocate dalla Spal prima della pausa forzata del campionato, per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Il suo acquisto potrebbe essere una sorta di omaggio da parte di Vagnati al Torino per presentarsi nel migliore dei modi (e la squadra granata avrebbe bisogno di un esterno mancino, considerando che tutti tre i terzini attualmente in rosa sono destri). Ma prima bisognerà capire se l’ex dirigente della Spal firmerà con il club di Urbano Cairo: la trattativa è ancora in corso.