Vagnati, il Torino si avvicina: i dettagli dell'accordo - Toro.it

Calciomercato Torino / Vagnati è sempre più vicino: Cairo pronto a chiudere l’accordo. L’ex Spal porterà con sé anche il braccio destro, Specchia

Il futuro di Davide Vagnati è sempre più granata. Il Torino è pronto a finalizzare l’operazione che porterà sotto la Mole l’ex direttore sportivo della Spal, dimessosi giovedì 30 aprile dal suo incarico. Se ancora manca l’ufficialità dell’accordo tra il dirigente e il club di Urbano Cairo, non si può dire lo stesso per i primi dettagli, già venuti a galla. Vagnati dovrebbe firmare un contratto biennale con opzione per il prolungamento di un ulteriore anno e con lui porterà anche uno dei suoi uomini di fiducia, il braccio destro Gianmario Specchia, arrivato alla Spal nel 2017 come coordinatore dell’area scouting.

Bava e il Torino: quale futuro?

Con il susseguirsi degli indizi sorgono anche gli interrogativi: con Vagnati pronto a firmare per il Torino come nuovo ds, quale futuro attende Massimo Bava? Il successore di Petrachi dovrà chiarire con Cairo la sua posizione.