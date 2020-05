Vagnati e quelle plusvalenze che piacciono a Cairo: il caso Lazzari ma non solo

Calciomercato Torino / Vagnati, vicino a diventare nuovo ds del Torino, sa operare nelle ristrettezze: tra plusvalenze e azzardi, l’operato alla Spal

Davide Vagnati, con probabilità crescenti di ora in ora, si appresta a diventare il nuovo direttore sportivo del Torino. Sul piatto, il presidente Urbano Cairo ha messo un contratto biennale con opzione per un terzo. Offerta che potrebbe allargarsi anche a Gianmario Specchia, già coordinatore dell’area scouting a Ferrara e braccio destro che l’ex ds della Spal vorrebbe trattenere con sé. La situazione si definirà nei prossimi giorni, quando anche gli equilibri tra Massimo Bava, l’attuale uomo-mercato del club, e il patron saranno chiariti.

Spal e Vagnati: storia di un progetto (e di plusvalenze)

Tra gli artefici del miracolo Spal – società passata in cinque anni dalla Lega Pro Seconda Divisione (la ex C2) alla Serie A -, Vagnati è un pallino di Cairo da un anno almeno. Già dopo l’addio di Petrachi, il presidente del Toro aveva fatto un tentativo con gli estensi prima di virare sulla pista interna e promuovere Bava.

Con il club di Mattioli e Colombarini, il dirigente ex calciatore ha imparato a lavorare con risorse limitate. Ma anche a trasformare in oro gli affari che capitavano sotto mano. Il caso simbolo è quello di Manuel Lazzari, pescato in Serie D e poi rivenduto alla Lazio per 15 milioni l’estate scorsa, dopo esser diventato un idolo al “Mazza”. Plusvalenza enorme, di quelle che al Torino – in rosso negli ultimi due esercizi – serviranno a partire proprio dal prossimo calciomercato.

Far tesoro anche di operazioni minori, questo c’è nel curriculum di Vagnati. Si guardino i casi di Igor e Moncini, ceduti a gennaio per cifre importanti (in totale circa 10 milioni).

Petagna come caso simbolo: non contano solo i soldi

L’unico azzardo, negli anni ferraresi, è stato trattenere Andrea Petagna, riscattato per 15 milioni nel 2018. Un record, per la Spal. Eppure da quel rischio il ds ha poi trovato da un lato giustificazioni sportive – 28 reti in 62 presenze – e poi la via per la plusvalenza: l’attaccante è già del Napoli, che lo ha acquistato per 20 milioni.

Nell’operazione Petagna c’è anche un altro aspetto da considerare. Per trattenerlo in biancazzurro a gennaio, in prestito, Vagnati ha rinunciato ad un incasso ancora maggiore pur di lasciare che l’attaccante provasse a salvare la squadra (impresa tutt’ora ben ardua). Insomma non è solo homo oeconomicus, ma sa tenere in debito conto un progetto sportivo: caratteristiche che hanno convinto Cairo ha operare il ribaltone ormai imminente.