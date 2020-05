Il patron della Spal: “Vagnati? Addio dettato dall’ambizione”

Il patron della Spal Colombarini commenta l’addio del direttore sportivo Davide Vagnati, vicino al Torino: “Gli auguriamo il meglio”

Davide Vagnati si avvicina a grandi passi a diventare il nuovo direttore sportivo del Torino. Dopo aver rescisso il suo contratto con la Spal, il dirigente aveva salutato la società di Ferrara con un lungo comunicato intriso di ricordi. In risposta sono arrivate le parole di addio di Simone Colombarini, patron del club: “E’ stato uno degli artefici dei grandi successi della Spal, e anche se le nostre strade si dividono il rapporto resta ottimo. Io e il presidente Mattioli siamo qui per passione e per provare a qualcosa per la nostra città. Davide è un professionista che ha dato un contributo enorme alla nostra causa, ma da professionista ha deciso di fare del calcio anche la propria vita, non solo una passione. A volte, ed è normale, l’ambizione porta a fare delle scelte come quella fatta da Davide”.

Cairo-Bava, incontro per il futuro

L’intervento di Colombarini al canale ufficiale del club poi prosegue: “Noi non possiamo mettergli il bastone tra le ruote e, anche se con malinconia, non possiamo non augurargli il meglio, sperando anche di collaborare insieme in futuro”.

Intanto i colloqui tra il Torino e Vagnati proseguono: il ds potrebbe portare con sé alcune figure che già alla Spal facevano parte dello staff (tra cui il braccio destro, Specchia). Il 4 maggio, poi, il presidente Cairo ha incontrato Massimo Bava per un primo confronto sull’eventuale cambio di mansioni. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare le novità ufficiali.