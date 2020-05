Torino tra Bava e Vagnati: intanto il mercato è in stallo - Toro.it

Calciomercato Torino / Cairo valuta la rivoluzione dirigenziale, da Bava a Vagnati: ma una pianificazione già era stata fatta. Come cambiano le trattative

Bava o Vagnati. C’è un incognita non di poco conto, in casa Torino: chi gestirà il prossimo calciomercato? Con la rescissione dalla Spal, il direttore sportivo genovese ha accelerato la sua nomina (sempre più probabile) nel club granata. Ma il passaggio di consegne ancora non è avvenuto e probabilmente non avverrà a stretto giro di posta. Nelle ultime settimane, però, l’attuale ds del Toro si stava già muovendo per pianificare la nuova stagione. Si leggono in questo senso i contatti con Raiola per Bonaventura – giocatore sul quale i granata si sono mossi prima dell’Atalanta – e per il duo Izzo-Pinamonti (uno all’Inter potrebbe andare, l’altro dall’Inter potrebbe partire direzione Torino).

Bonaventura e i report degli osservatori: Bava si stava muovendo

Ma nella preparazione rientrano anche i rapporti giunti dagli osservatori, in particolare da Serie B e Sud America: ovvero i vari Marchizza, Mogos, Amione, che il Toro ha messo nel mirino.

Il lavoro c’è e non sarebbe da buttare. Ma il cambio in corsa rischia, almeno per una fase, di mettere tutto in stand-by. Bava, che lunedì ha parlato con Cairo delle insistenti voci su Vagnati, è in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro. E così anche gli uomini che in questi mesi hanno lavorato con lui.

Nuovo ds, nuove strategie: l’equazione è presto fatta. Per questo, nell’incertezza, il calciomercato per ora passa in cavalleria. Quando sarà fatta chiarezza, il Toro segnerà la direzione. Nuova o di continuità.