Dalla Spagna: il Toro su Umtiti, il Barcellona apre al prestito

Calciomercato Torino / Secondo quanto riportato da Sport, la società granata si starebbe muovendo per arrivare a Samuel Umtiti del Barcellona

Non solo Malang Sarr, per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione il dt Davide Vagnati starebbe pensando anche a un altro centrale di nazionalità francese: Samuel Umtiti. La notizia arriva direttamente dalla Spagna: secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sport, il Barcellona avrebbe aperto alla possibilità di cedere in prestito il difensore campione del mondo nel 2018 e diverse società si sarebbero già mosse con le prime richieste di informazioni. Tra queste, oltre a Roma, Lazio e Napoli, ci sarebbe appunto anche il Torino.

Calciomercato Torino: Umtiti e non solo per la difesa

Nella prossima stagione la retroguardia del Torino sarà molto diversa da quella attuale: Armando Izzo, Nicolas Nkoulou e Koffi Djidji potrebbero essere ceduto e serviranno quindi nuovi centrali. Per questo motivo Vagnati si è già mosso con l’entourage di Sarr (che si è da poco svincolato dal Nizza) e avrebbe effettuato anche i primi sondaggio per arrivare a Umtiti. Certo è che per acquistare anche solo in prestito il difensore del Barcellona sarà necessario che il Torino riesca a quantomeno a ottenere la salvezza. Fino a quando non arriverà la certezza della permanenza in serie A sarà impossibile per Vagnati a che solo provare a chiudere eventuali trattative.

Torino, la classifica incerta blocca il mercato

La squadra di Moreno Longo non dovrà sbagliare le prossime due partite contro Genoa e Fiorentina, due veri e propri scontri diretti per non retrocedere, poi Vagnati potrà eventualmente portare avanti i vari discorsi già avviati in chiave mercato. Non solo per Umtiti e Sarr, ma anche per i vari Giacomo Bonaventura e Joao Pedro, altri giocatori che da tempo il Torino sta seguendo con grande interesse.