Izzo e il Toro più lontani: tra l'infortunio e il possibile addio - Toro.it

Calciomercato Torino / Starà ancora fuori contro il Verona, punta a tornare a Ferrara: Izzo è infortunato ma il suo futuro in granata è in bilico

La distanza fisica è destinata a ricomporsi prima della fine del campionato, perché Armando Izzo resterà ancora fuori dalla distinta nella sfida contro il Verona ma punta, con cognizione di causa, a rientrarvi nella trasferta di Ferrara. Ma c’è una separazione, tra il centrale e il Torino, che travalica quella generata dal piccolo trauma al ginocchio patito meno di una settimana fa: è proiettata sul futuro e potrebbe realizzarsi nel prossimo calciomercato. Ma è il frutto di una stagione travagliata, iniziata con il rinnovo riparatore di un anno fa e proseguita tra prestazioni al di sotto delle sue qualità e rari picchi nelle quali queste venivano invece confermate.

Izzo e il Torino: il futuro appeso a un filo

Izzo e il Toro, terminato il campionato, dovranno mettersi a un tavolo, per decidere il da farsi. Il centrale ha appeal – c’è l’Inter, soprattutto – ma le richieste dei granata (che per assicurarselo hanno speso 10 milioni nel 2018) non mettono a loro agio le pretendenti.

E così da un lato l’addio è possibile se non probabile, dall’altro è da tenere in considerazione il mercato al ribasso che – per la contrazione post-covid e per l’annata deludente – si svilupperà attorno al difensore di Scampia.

Il botta e risposta su Instagram

Lui, intanto, su Instagram si dice concentrato solo sulla salvezza. Vuole conquistarla sul campo da protagonista, per questo spera di esserci al “Mazza”.

E al tifoso granata che, sui social, gli ha attribuito l’appellativo di “mercenario” ha risposto criprico: “Lascio fare al tempo”. Il tempo che, scorrendo, lo sta allontanando sempre più dal Toro: tra tribune forzate e trattative che si apprestano a decollare.