Izzo fuori anche col Verona: "Spero di esserci domenica per conquistare la salvezza" - Toro.it

Armando Izzo salterà anche la partita di mercoledì contro l’Hellas Verona, il difensore spera di poter tornare in campo per la gara contro la Spal

Un problema al ginocchio, patito nel finale di gara contro il Genoa, ha costretto Armando Izzo a seguire la partita di ieri del suo Torino contro la Fiorentina dalla tribuna del Franchi. E in tribuna sarà anche mercoledì sera, quando la squadra granata ospiterà l’Hellas Verona e cercherà di tornare alla vittoria per provare a chiudere definitivamente il discorso salvezza. Il numero 5 granata spera di poter tornare in campo per la gara contro la Spal, come ha spiegato con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Una piccola botta al ginocchio mi tiene ancora fermo qualche giorno, spero di esserci già domenica per conquistare al più presto questa salvezza”.

Infortunio Izzo: gli esami escludono lesioni

Intanto questa mattina Izzo si è sottoposto a nuovi controlli a Bologna. Gli esami hanno confermato una distorsione di lieve entità al ginocchio destro ma sono state escluse lesioni importanti. Il difensore dovrà ora stare a riposo per due giorni prima di poter tornare ad allenarsi.