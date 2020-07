Izzo: “Godiamoci la salvezza”, poi cancella il post. I granata sui social dopo Spal-Torino

Dai social / Rincon sceglie di ricordare Vatta, Izzo e Ansaldi festeggiano la salvezza ma il difensore è costretto a cancellare il suo post Instagram

Poca euforia nonostante la salvezza da parte dei giocatori del Toro, reduci da un pareggio contro la Spal che ha assicurato loro l’aritmetica certezza della Serie A anche il prossimo anno. Le reazioni dei giocatori del Toro non sono state infatti troppo felici, tenendo conto che ad inizio stagione, si sarebbe prospettato tutto un altro epilogo. Dall’amore per il calcio di Izzo alla dedica di Rincon a Vatta. Quel “Godiamoci la salvezza” di Izzo non piace ai tifosi e così il giocatore cancellerà poi il post. Ecco i messaggi condivisi dai granata dopo la sfida con la Spal.

Izzo: “In un anno così duro godiamoci la salvezza tutti assieme”

Izzo ha invece voluto sottolineare l’importanza che il calcio ha nella sua vita. Dopo lo stop a causa di un infortunio, che lo ha tenuto lontano dai campi per due partite, è riuscito a tornare a disposizione in tempo per il finale di stagione e per contribuire alla conquista della salvezza. “Tornare a giocare per me è come tornare a respirare! Anche quando la vita sembrava avesse altri piani, non ho mai desiderato altro che essere in un campo da calcio a lottare con i miei compagni. In un anno così duro e complicato godiamoci questa salvezza, tutti assieme.”, queste le parole spese dal difensore, contento del ritorno in campo e dell’obbiettivo raggiunto. I commenti al post, specie per il passaggio sulla salvezza, lo costringono a cancellare il post.

Spal-Torino, Rincon ricorda Vatta sui social

Primo fra tutti Tomas Rincon che, come di consueto, ha scelto di postare una gallery con i vari scatti che lo raffigurano del match contro la Spal. La sua è però una dedica speciale e che non celebra l’obbiettivo raggiunto. El General ha infatti scelto di ricordare Sergio Vatta, scomparso da poco, con la frase: “Full-time Spal vs Torino 1-1 Riposa in pace Maestro Vatta“. Un bel gesto per commemorare chi ha dato molto al calcio del suo tempo ed al Toro.

Ecco il post di Rincon condiviso su Instagram.

Ansaldi sui social: “Tutti volevamo vincere, però è andata così”

Anche Ansaldi ha voluto dire la sua, sottolineando il rammarico per i 3 punti mancati e rngraziando il sostegno dei tifosi: “Oggi partita tosta, tutti volevamo vincere, però è andata così. L’importante è che abbiamo raggiunto l’obbiettivo che non era il principale ad inizio stagione, però con il tempo, lo è diventato. Voglio ringraziare tutti quelli che sono stati sempre al nostro fianco. FORZA TORO SEMPRE…“. C’è poi De Silvestri, che ha condiviso una storia con una foto fatta dagli spalti dello stadio Paolo Mazza, con i compagni in campo contro la Spal, e l’emoji del muscolo, per sottolineare il sostegno agli altri.