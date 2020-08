Ansaldi ha voglia di Toro: "Spero di poter rimanere" - Toro.it

Cristian Ansaldi aspetta una chiamata di Davide Vagnati per poter rinnovare il contratto in scadenza: “Grazie ai tifosi, voglio rimanere con voi”

“Un anno particolare, con tanta irregolarità nella squadra. Però come dico sempre, in mezzo ai problemi e alle situazioni difficili si trovano sempre cose positive, che aiutano a crescere e anche a migliorare. Voglio ringraziare tutti i tifosi per la pazienza avuta quest’anno, speriamo di fare meglio la prossima stagione, e sopratutto di potere rimanere con voi. SEMPRE FORZA TORO!!!”. Parole che Cristian Ansaldi ha scritto in un post sul proprio profilo Instagram. Parole rivolte ai tifosi ma anche a Urbano Cairo e Davide Vagnati.

Calciomercato Torino: Ansaldi aspetta una chiamata da Vagnati

Il terzino argentino è in scadenza di contratto e, dopo l’arrivo di Vagnati al posto di Bava, la trattativa per il rinnovo si è interrotta: Ansaldi spera però che possa riprendere e che si possa arrivare alla fumata bianca. Ha voglia di restare al Torino, di riscattare una stagione ben al di sotto delle aspettative per la formazione granata, come lui stesso ha spiegato nel suo post su Instagram: ora aspetta una chiamata da parte del direttore tecnico.