Berenguer, relax a Ibiza con la sua Sofia

Berenguer si gode le vacanze ad Ibiza insieme alla fidanzata Sofia: intanto sul mercato l’Athletic Bilbao è bloccato dal costo del cartellino

Dopo aver chiuso la stagione con la salvezza, anche per Berenguer è arrivato il momento di godersi un po’ di riposo. Un periodo di tranquillità che l’attaccante, autore di una stagione abbastanza positiva terminata con 6 reti e 4 assist in 36 presenze, ha deciso di trascorrere insieme alla sua fidanzata Sofia in quel di Ibiza. L’isola delle Baleari che Berenguer e la compagna hanno raggiunto con un volo privato per godersi una vacanza, come si vede dalle storie pubblicate sul profilo Instagram del giocatore, all’insegna del mare, del sole e anche di un po’ di sano divertimento. Il tutto prima di rientrare e concentrarsi sulla prossima stagione. Un futuro che, tuttavia, non è ancora stato totalmente definito e che potrebbe anche vederlo protagonista ma lontano da Torino.

Brenguer in vacanza a Ibiza con Sofia

Continua il pressing dell’Athletic Bilbao

Come noto, infatti, il rendimento di Berenguer, pur con i tanti alti e bassi avuti in questi anni granata, ha attirato l’attenzione dell’Athletic Bilbao che, tuttavia, sta trovando più di qualche difficoltà sulla strada che dovrebbe, almeno nelle intenzioni dei Baschi, portarli all’attaccante.

In particolare, infatti, il Bilbao ritiene troppo elevato il costo del cartellino del giocatore e finchè la situazione resterà questa difficilmente gli spagnoli decideranno di muoversi davvero per il giocatore. Un’intenzione confermata anche dal ds dei Baschi: “Penso che Álex Berenguer abbia altri due anni di contratto. Quando quei contratti finiranno, si potrà parlare, nel frattempo niente”.