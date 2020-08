Rincon in vacanza con Chancellor: prove di Toro?

Rincon, le vacanze estive in Costiera Amalfitana le fa con Lorenzo De Silvestri: insieme a loro anche Chancellor, obiettivo di mercato del Toro.

Per Rincon e De Silvestri le vacanze si fanno in Costiera Amalfitana, in mezzo al mare cristallino di Capri. Una vacanza in barca, tra sole, buon cibo e soprattutto insieme agli amici. Ed è proprio tra questi amici che spicca un nome particolarmente interessante per il Toro. Insieme al centrocampista e al difensore granata, infatti, c’è anche Chancellor, connazionale proprio di Rincon e uno degli obiettivi di mercato del Torino. Ed è proprio in chiave mercato che la foto comparsa quest’oggi nelle storie di Instagram di Rincon potrebbe avere più di un significato. Certo, Rincon e Chancellor si conoscono, sono connazionali e un loro incontro, in situazioni normali, potrebbe non desterebbe particolare stupore. Tuttavia, la sua presenza con i granata non può non ritirare in ballo i discorsi allacciati con il Brescia nelle settimane passate.

Chancellor in vacanza con Rincon

Il Toro su Chancellor, il punto

Per quanto riguarda la difesa, sotto la lente d’ingrandimento del mercato, il Torino ha messo gli occhi proprio sul classe 1992 del Brescia, Chancellor. E questa non è una novità tanto che le due dirigenze hanno intavolato il discorso attorno al difensore proprio nelle settimane passate, in occasione dello scontro diretto tra le due formazioni.

Il Torino, come abbiamo già raccontato, ha già presentato al giocatore un’offerta che prevederebbe un contratto triennale con l’opzione per un possibile rinnovo in vista di una quarta stagione. Un’idea che sembra piacere al giocatore, vicino a dare il suo consenso all’eventuale trasferimento in granata. Ed è proprio qui che trova il suo reale valore la foto con Rincon: al giocatore la destinazione piemontese piace e l’idea di ritrovare in squadra il suo connazionale non può che essere un ulteriore incentivo ad accettare le proposta di Vagnati. I segnali sono dunque chiari: ora starà alla società portare avanti e chiudere la trattativa con il Brescia.