Simone Verdi, in vacanza in Sardegna assieme alla fidanzata Laura, dove ha pescato due enormi dentici, è pronto a riportare in alto il Toro

Campionato finito in crescendo e salvezza raggiunta, due punti cardine della stagione di Simone Verdi, che ha scelto di staccare la spina in Sardegna. Un po’ di riposo anche per lui, in attesa che riprenda la Serie A. Assieme alla sua futura moglie Laura, alla quale ha fatto la proposta di matrimonio di recente, si sta dilettando tra sole, mare e… pesca. L’attaccante del Toro è infatti un grande appassionato e non è il solo: come lui anche Belotti e Baselli hanno più volte mostrato un interesse verso questo curioso passatempo, che permette di distendere i nervi.

Verdi, la passione per la pesca che dà frutti

Se col Toro non ha raccolto grandi trofei quest’anno, non si può dire lo stesso di ciò che il numero 24 granata è riuscito a strappare al mare: ha infatti pescato due enormi dentici in una gita tra le onde con il cognato. Ad immortalare il momento la fidanza Laura, che ha poi condiviso gli scatti sulle storie e sul profilo, con la didascalia “Bis!”, per indicare la doppetta realizzata sul fronte pesca da Verdi.

Ecco il post della compagna dell’ala granata.

Verdi pronto a rilanciarsi nel Toro di Giampaolo

Intanto al Toro prosegue la rivoluzione targata Giampaolo-Vagnati. L’arrivo del nuovo tecnico porterà sicuramente dei cambiamenti all’interno dell’organico granata. Il numero 24, tra gli acquisti più onerosi dell’era Cairo, dovrebbe però essere riconfermato. A confermarlo anche i suoi riferimenti alla prossima stagione nell’intervista dopo la Spal: “L’anno prossimo dovremo ripartire non con una, ma almeno con due marce in più. Posso e devo fare meglio: io per primo so quanta fiducia hanno in me Società, allenatore e compagni“, queste le parole di Verdi dopo la salvezza conquistata. Una presa di coscienza importante da parte sua, che conferma la necessità di rilancio da parte di tutti.