Ansaldi, solo il Toro in testa: lavora per la nuova stagione con Singo

Dai social / In attesa dell’annuncio per il rinnovo fino al 2021 con il Torino, Ansaldi lavora già per la nuova stagione… con Singo!

In attesa dell’annuncio del rinnovo di contratto fino al giugno 2021, Cristian Ansaldi si mette già al lavoro per preparare la nuova stagione, che lo vedrà ancora con addosso la maglia del Torino. Il terzino si è immortalato su Instagram in compagnia del compagno Singo: una coppia diametralmente opposta per carta d’identità (l’ivoriano è un classe 2000) ma pronta a lavorare assieme nel gruppone che si presenterà in settimana agli ordini di Giampaolo. “Insieme al grandissimo Singo. Non si molla, questo deve essere il nostro anno”, ha scritto su Instagram l’argentino. Pronto a ricominciare dal Toro.