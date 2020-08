Retroscena Bonifazi: il Torino incassa un milione in meno dalla Spal

Calciomercato Torino / Invece di 12 milioni, la Spal ne ha versati 11 al club granata per riscattare Bonifazi: decisiva la retrocessione degli estensi

Il Torino “perde” un milione di euro. E la causa è da ricercare nella retrocessione della Spal in Serie B. Il piccolo danno di bilancio deriva dalla cessione di Kevin Bonifazi agli estensi, datata gennaio 2020. Allora i granata si accordarono con il ds Vagnati – che al Toro si sarebbe accasato pochi mesi dopo – per un’operazione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto elevato, a 12 milioni. Con una postilla, però: in caso di retrocessione, il club di Ferrara avrebbe potuto pagare il cartellino del difensore solo 11 milioni.

Spal, le parole di Mattioli e il retroscena di mercato

La condizione si è verificata: al termine di una seconda parte di stagione disastrosa, la Spal ha detto addio alla massima serie. Il retroscena di mercato lo ha raccontato il presidente estense, Mattioli, nella conferenza stampa di presentazione di Pasquale Marino come nuovo allenatore (la stessa in cui il ds Zamuner ha confermato l’interesse del Torino per Valoti). “Bonifazi ci è costato 11 milioni”, ha dichiarato Mattioli, “sarebbero stati 12 in caso di salvezza. Ora dobbiamo trovargli una collocazione, dobbiamo vedere quale sarà la minusvalenza”. Per il difensore centrale classe 1996 è dunque alle viste una nuova cessione, che gli garantisca subito il ritorno in Serie A. Ma la Spal avrà richieste elevate, per evitare di perdere troppo in relazione alla spesa effettuata per riscattarlo dal Torino.