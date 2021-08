Dennis Praet è un nuovo giocatore del Torino: è arrivata l’ufficialità del prestito con diritto di riscatto

È arrivata l’ufficialità: Dennis Praet è un nuovo giocatore del Toro. Il centrocampista belga, classe 1994, è pronto ad iniziare la sua avventura all’ombra della Mole. Praet è in arrivo dal Leicester City in prestito con diritto di riscatto in favore dei granata fissato a 15 milioni di euro. Per il giocatore belga quello in Italia è un ritorno infatti, Praet dal 2016 al 2019 ha indossato la maglia della Sampdoria riuscendo a collezionare 98 presenze e a segnare 4 gol. Il centrocampista ex Leicester è pronto a ripartire dal Toro dopo una stagione in cui non ha giocato con continuità in Inghilterra.



Torino, il comunicato del club

Di seguito il comunicato del club granata:

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Leicester City Football Club, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dennis Praet.

Tutto il Torino Football Club accoglie Praet con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!“.