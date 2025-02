Calciomercato Torino / Nuovi prestito in Serie C per Kevin Haveri, si trasferisce al club siciliano in prestito

Nuova avventura per Kevin Haveri, il terzino di proprietà del Torino, si trasferisce in prestito al Messina. Nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Campobasso, sempre in Serie C, ma giocando pochissimo, per questo ora gli è stata trovata una nuova sistemazione. Davide Vagnati lo aveva acquistato dal Rimini nel 2023: una scommessa evidentemente persa quella del direttore tecnico granata.