Calciomercato Torino / Per il presidente Iervolino la Salernitana è a posto così. Verdi può arrivare solo a condizioni vantaggiose

Ultimi tre giorni di mercato a disposizione per le squadre di Serie A, protagoniste nell’ultimo weekend della terza giornata di campionato. Tra i risultati più roboanti dell’ultimo turno, chiaramente ha rubato l’occhio il 4-0 rifilato dalla Salernitana ai danni di una Sampdoria in grande difficoltà. Un risultato che chiaramente alimenta l’entusiasmo dei campani, sulla scia della miracolosa salvezza della scorsa stagione e di un mercato che ha di netto rinforzato l’organico a disposizione di Davide Nicola. Nelle prossime ore scopriremo se la Salernitana attingerà ancora dalla sessione estiva per puntellare ulteriormente la rosa, oppure se le parole di Danilo Iervolino troveranno conferme anche nella realtà dei fatti.

Iervolino: “Operazioni? Solo se entusiasmanti”

Il presidente dei campani quest’oggi si è infatti espresso in merito ai movimenti della sua società, comunicando come il mercato della Salernitana sia chiuso, pur non escludendo qualche possibile colpo a sorpresa: “Non escludo a priori si possa intervenire ancora, ma a mio avviso con l’arrivo di Daniliuc abbiamo completato la squadra mettendo a disposizione di un grande allenatore come Nicola elementi validi e interscambiabili in tutti i reparti – ha detto Iervolino, che aggiunge – Per convincermi a fare un’ulteriore operazione ci deve essere qualcosa che reputiamo entusiasmante, ad oggi non c’è nulla all’orizzonte”. Non si sa dunque quale sia il metro di giudizio che Iervolino abbia verso possibili obiettivi di mercato. Di certo c’è che la Salernitana abbia provato a riportare Simone Verdi all’Arechi, dopo quei sei mesi positivi della seconda parte di stagione scorsa. Il Toro ha necessità di cedere per liberare spazio nell’ingaggio e in rosa e incassare una cifra quanto meno consolatoria rispetto a quanto la società granata ha investito per acquistarlo dal Napoli. Il rischio è che ciò non accadrà, nonostante Iervolino nelle sue dichiarazioni non chiuda totalmente la porta a possibili arrivi. Tutti dovranno venirsi incontro. Per il Toro, giunto a questo punto, inizia infatti a essere conveniente far sì che Iervolino consideri l’acquisto di Verdi come “qualcosa di entusiasmante” .