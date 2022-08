Calciomercato Serie A / Gli azzurri combattuti tra il portoghese e Osimhen. Dalla Premier gli ultimi colpi di Cremonese e Spezia

Ultimi giorni di mercato scoppiettanti per quanto riguarda le squadre di Serie A. Roventi, in particolare a Napoli. Nelle ultime ore cresce la suggestione di un possibile approdo sotto il Vesuvio di Cristiano Ronaldo. Secondo il Corriere dello Sport, l’agente del portoghese Jorge Mendes lo avrebbe proposto alla società di Aurelio De Laurentiis, con il Manchester United che starebbe architettando uno scambio per arrivare a Victor Osimhen. L’operazione potrebbe andare in porto soltanto se i Red Devils offrissero la cifra di 130 milioni di euro per il nigeriano e in più sostenessero l’80% dello stipendio di CR7. Quest’oggi ci sarà il summit di mercato in società, in cui i vertici azzurri avranno anche modo di confrontarsi su diverse questioni, come quella riguardante Keylor Navas. Difficile al momento smuovere il costaricense da Parigi, dove invece si trasferirà con ogni probabilità Fabian Ruiz, per una cifra che si attesta attorno ai 25 milioni più bonus. Col Paris Saint-Germain tratta anche la Juventus per arrivare a Leandro Paredes. Prima però i bianconeri dovranno piazzare qualche esubero. Arthur è il principale indiziato alla partenza con Sporting Lisbona e Everton sulle sue tracce.

Dopo Thiaw, Milan su Vranckx. Antiste per il Sassuolo

Lavora per il rinforzarsi a centrocampo anche il Milan, che quest’oggi ha accolto il difensore Malick Thiaw per le visite mediche e la firma sul contratto a Casa Milan. I rossoneri puntano Joao Gomes del Flamengo e l’ex Udinese Seko Fofana, ora in forza al Lens. L’obiettivo principale, secondo Tuttosport, è Aster Vranckx del Wolfsburg, che interessa anche all’Atalanta. Per i bergamaschi, il mercato in entrata dipenderà dalle cessioni. Possibili partenti uno tra Hateboer e Maehle per l’arrivo di Borna Sosa, esterno sinistro di proprietà dello Stoccarda. Rimanendo sul tema esterni il Sassuolo rimane in pressing su Laurienté e allo stesso tempo lavora per chiudere Janis Antiste dallo Spezia per 6 milioni più bonus. Gli spezzini intanto sono molto vicini a Ethan Ampadu, difensore e centrocampista classe 2001 di proprietà del Chelsea, la scorsa stagione in forza al Venezia. Dall’Inghilterra anche il nuovo acquisto della Cremonese, cioè il centrocampista classe 2002 Pape Matar Sarr dal Tottenham.