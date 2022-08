Calciomercato Torino / Si avvicina la fine della sessione di mercato estiva: ecco la situazione in entrata e uscita

A soli quattro giorni dalla chiusura del mercato – gong alle ore 20 di giovedì 1 settembre – il Torino può ancora concludere delle operazioni, sia in entrata che in uscita. Nonostante l’arrivo di Radonjic, Ilkhan, Bayeye, Schuurs, Miranchuk e Vlasic, la lista dei desideri di Juric non si è ancora esaurita. Tra le ultime priorità ci sono infatti ancora un centrocampista e qualcuno per l’attacco, dove il rendimento è migliorato ma non a sufficienza. Persistono poi situazioni complesse che riguardano i giocatori messi da parte.

Toro, Juric spera in qualche colpo da aggiungere alla rosa

Il tempo per Vagnati stinge ma il lavoro da fare è ancora tanto. Il tencico croato, nonostante l’inizio dis tagione positivo, sta attendendo le ultime mosse per capire se può dirsi pienamente soddisfatto o meno. Che la lite con il ds abbia portato frutto è certo, ma resta ancora qualche vuoto da colmare. Pobega e Mandragora non sono stati sostituiti a dovere. serve quindi un giocatore dotato di forza e fisicità anche in quel settore. Manca poi un pezzo per le rotazioni offensive dei granata. Praet è in cima alla lista ma il Leicester non abbassa le pretese, così come il Bologna per Barrow.

Toro, la situazione in uscita

La soluzione potrebbe quindi nascondersi dietro alle cessioni, per incassare e reinvestire. Non tutti i gicoatori messi ai margini sono però facili da sistemare. Izzo e Zaza non sembrano volersi accontentare e mantengono alte le pretese, speranso in una sistemazione che assicuri loro gli stessi benefici che hanno in granata. Il loro peso sulle casse a causa degli ingaggi alti non è però indifferente e va trovata una soluzione urgente. Diverso è invece per Verdi che, grazie all’ottima seconda parte di stagione con la Salernitana, attende proprio i campani per capire cosa ne sarà del suo futuro.