Calciomercato Torino / Il belga continua a giocare col Leicester, resta l’obiettivo dei granata. Vagnati lavora per il prestito con obbligo

Il Torino di Ivan Juric aspetta un altro colpo per la trequarti. Dopo Radonjic, Vlasic e Miranchuk, i granata vogliono chiudere Dennis Praet. Il belga, che la scorsa stagione sotto la Mole ha raccolto 23 presenze 2 reti e altrettanti assist, tornerebbe per restare. Toro e Leicester lavorano infatti a 8-10 milioni di prestito con obbligo di riscatto. Si tratta di una possibilità last minute, un ultimo sfizio da consegnare a Juric in vista di una lunga stagione. Il tecnico lo accoglierebbe a braccia aperte. Sarebbe l’unico giocatore in grado di saper legare attacco e centrocampo, visto che tra i suoi possibili compagni interpreterebbe un ruolo più contenuto rispetto agli altri colleghi della trequarti, decisamente più frizzanti e indisciplinati rispetto al belga. Il dt Davide Vagnati è in continuo contatto con il club inglese per trovare l’accordo e far sì che non si inserisca nessun’altra controparte nel discorso.

Praet gioca col Leicester. Il Toro vuole chiudere in bellezza

Nelle prossime ore dunque il Toro potrebbe avvicinarsi a vista d’occhio per chiudere in bellezza un mercato iniziato a rilento e con tutti i pessimismi del caso per arrivare al gong della sessione estiva con tutt’altro animo e ambizioni. Intanto Praet continua a accumulare presenze in questo inizio di stagione. Il suo attuale tecnico al Leicester, Brendan Rodgers, lo sta impiegando anche da titolare. Finora ha disputato tre incontri, due di Premier e uno di Carabao Cup, in cui è stato impiegato sia da trequartista che da mediano. Con l’Arsenal, alla seconda giornata di campionato, ha giocato per una buona mezz’ora subentrando al connazionale Tielemans. E’ rimasto in panchina col Southampton, per poi iniziare dal primo minuto il turno di coppa di lega con il Stockport County e uscire al 72’ lasciando il campo a Dewsbury-Hall. Titolare anche a Stamford Bridge nel k.o. per 2-1 con il Chelsea, dove ha giocato per 55 minuti prima di essere sostituito da Ayoze Perez.