Calciomercato Torino / Il ds del Bologna in conferenza stampa ha annunciato che Barrow e Orsolini non lasceranno l’Emilia

Il calciomercato sta giungendo al termine e ormai mancano poche ore al gong finale. In questi ultimi giorni, a disposizione delle squadre ci sono trattative: che nascono, che proseguono e che sfumano. Tra le ultime c’è sicuramente la pista che sembrava potesse portare Musa Barrow al Toro. Ma già Ivan Juric, pochi minuti dopo la partita contro la Cremonese, aveva chiuso alla possibilità di vedere l’attaccante rossoblù all’ombra della Mole dato che il tecnico croato aveva detto: “Se manca una punta? No, abbiamo Sanabria e Pellegri e puntiamo su di loro. Non penso arriverà un altro giocatore in avanti”. A far tramontare definitivamente la pista Barrow-Torino ci ha poi pensato il ds del Bologna Marco Di Vaio che, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Joaquin Sosa, ha dichiarato: “Barrow, Orsolini e Vignato saranno giocatori del Bologna giovedì sera (momento nel quale finirà il mercato, ndr) ? Certo. Il calcio è cambiato e con 5 cambi le panchine devono avere sempre più potenzialità, bisogna avere tanti giocatori forti davanti, questo è un vantaggio per la squadra. Dovranno cogliere tutte le occasioni che gli saranno date”.

Torino: la priorità sul mercato non è l’arrivo di un attaccante

Infatti, la priorità del responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati non era l’arrivo di un’altra punta ma il cercare di vendere: Simone Verdi, Armando Izzo e Simone Zaza. Questi tre giocatori non rientrano più in alcun modo nel progetto tecnico di Juric e quindi sono considerati degli esuberi. Dopo le parole del tecnico croato e anche quelle pronunciate da Di Vaio, il d.t. granata non tornerà più sul mercato alla ricerca di Barrow o di un’altra punta ma si potrà dedicare ad altre piste, come per esempio quella che riporterebbe Dennis Praet in granata. Un ritorno che farebbe molto contento non solo Juric ma anche la maggior parte, se non tutti, i tifosi del Toro.